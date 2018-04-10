Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мехіко перегляне відносини з Вашингтоном. Білий дім "підлив олії"

Вівторок, 10 квітня 2018, 08:39

Мексика перегляне всі форми своїх взаємин із США, включаючи співпрацю в боротьбі з наркокартелями.

Таке розпорядження президент Енріко Пенья Ньєто дав членам свого кабінету через антагоністичне ставлення президента Дональда Трампа, повідомляє "Голос Америки".

Міністр закордонних справ Мексики Луїс Відегарай заявив, що перегляду зазнають усі аспекти відносин між двома країнами: від прикордонної безпеки та імміграції до торгівлі і боротьби з наркокартелями.

Процес займе "кілька тижнів" і пройде під егідою міністерства закордонних справ, сказав Відегерай.

Після цього Пенья Ньєто прийме рішення, засновані на "дуже сумно відомих громадськості розходженнях, які ми маємо сьогодні зі Сполученими Штатами", сказав він.

Речниця Білого дому Хелен Агірре Ферре заявила, що адміністрація США вітає перегляд співпраці й "продовжить робити те ж саме стосовно Мексики".

Вона додала, що обидві країни працюють разом за численними питаннями, що становлять взаємний інтерес.

"Президент Трамп із нетерпінням очікує на співпрацю з президентом Мексики та іншими лідерами Західної півкулі, які поділяють наші демократичні цінності і відзначають просування вільної і справедливої ​​торгівлі на саміті Америк в Перу", – сказала вона.

Теми: СШАміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: