Мехіко перегляне відносини з Вашингтоном. Білий дім "підлив олії"

Мексика перегляне всі форми своїх взаємин із США, включаючи співпрацю в боротьбі з наркокартелями.



Таке розпорядження президент Енріко Пенья Ньєто дав членам свого кабінету через антагоністичне ставлення президента Дональда Трампа, повідомляє "Голос Америки".



Міністр закордонних справ Мексики Луїс Відегарай заявив, що перегляду зазнають усі аспекти відносин між двома країнами: від прикордонної безпеки та імміграції до торгівлі і боротьби з наркокартелями.



Процес займе "кілька тижнів" і пройде під егідою міністерства закордонних справ, сказав Відегерай.



Після цього Пенья Ньєто прийме рішення, засновані на "дуже сумно відомих громадськості розходженнях, які ми маємо сьогодні зі Сполученими Штатами", сказав він.



Речниця Білого дому Хелен Агірре Ферре заявила, що адміністрація США вітає перегляд співпраці й "продовжить робити те ж саме стосовно Мексики".



Вона додала, що обидві країни працюють разом за численними питаннями, що становлять взаємний інтерес.



"Президент Трамп із нетерпінням очікує на співпрацю з президентом Мексики та іншими лідерами Західної півкулі, які поділяють наші демократичні цінності і відзначають просування вільної і справедливої ​​торгівлі на саміті Америк в Перу", – сказала вона.