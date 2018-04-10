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Мехико пересмотрит отношения с Вашингтоном. Белый дом "подлил масла"

Вторник, 10 апреля 2018, 08:39

Мексика пересмотрит все формы своих взаимоотношений с США, включая сотрудничество в борьбе с наркокартелями.

Такое распоряжение президент Энрико Пенья Ньето дал членам своего кабинета из-за антагонистического отношения президента Дональда Трампа, сообщает "Голос Америки".

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что пересмотру подвергнутся все аспекты отношений между двумя странами: от пограничной безопасности и иммиграции до торговли и борьбы с наркокартелями.

Процесс займет "несколько недель" и пройдет под эгидой министерства иностранных дел, сказал Видегерай.

После этого Пенья Ньето примет решения, основанные на "очень печально известных общественности различиях, которые мы имеем сегодня с Соединенными Штатами", сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Хелен Агирре Ферре заявила, что администрация США приветствует пересмотр сотрудничества и "продолжит делать то же по отношению к Мексике".

Она добавила, что обе страны работают вместе по многочисленным вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Президент Трамп с нетерпением ожидает сотрудничества с президентом Мексики и другими лидерами Западного полушария, которые разделяют наши демократические ценности и отмечают продвижение свободной и справедливой торговли на саммите Америк в Перу", – сказала она.

Темы: СШАмеждународные отношения
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