На Донеччині пособник бойовиків здався поліції

У Бахмутському районі Донеччини колишній пособник бойовиків добровільно здався правоохоронцям.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"У великодні свята до працівників Часовоярської поліцейської станції поліції звернувся 29-річний місцевий мешканець. Він розповів, що у 2014 році допомагав учасникам незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час окупації чоловік здійснював пропускний режим на блокпосту поблизу с. Григорївка – перевіряв автотранспорт, багаж та документи людей.

Після втечі терористів чоловік втік в РФ, потім 4 переховувався в інших регіонах України.

"Наразі він дає свідчення і повністю співпрацює зі слідчими", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що, згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала в складі збройних формувань, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування в органи державної влади або органи місцевого самоврядування.