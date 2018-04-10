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На Донеччині пособник бойовиків здався поліції

Вівторок, 10 квітня 2018, 09:27

У Бахмутському районі Донеччини колишній пособник бойовиків добровільно здався правоохоронцям.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"У великодні свята до працівників Часовоярської поліцейської станції поліції звернувся 29-річний місцевий мешканець. Він розповів, що у 2014 році допомагав учасникам незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час окупації чоловік здійснював пропускний режим на блокпосту поблизу с. Григорївка – перевіряв автотранспорт, багаж та документи людей.

Після втечі терористів чоловік втік в РФ, потім 4 переховувався в інших регіонах України.

"Наразі він дає свідчення і повністю співпрацює зі слідчими", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що, згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала в складі збройних формувань, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування в органи державної влади або органи місцевого самоврядування.

Теми: поліціяДонецька область
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