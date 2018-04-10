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В Донецкой области пособник боевиков сдался полиции

Вторник, 10 апреля 2018, 09:27

В Бахмутском районе Донецкой области бывший пособник боевиков добровольно сдался правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В пасхальные праздники к работникам Часовояровской полицейской станции полиции обратился 29-летний местный житель. Он рассказал, что в 2014 году помогал участникам незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время оккупации мужчина осуществлял пропускной режим на блокпосту возле с. Григоровка – проверял автотранспорт, багаж и документы людей.

После побега террористов мужчина убежал в РФ, затем 4 скрывался в других регионах Украины.

"Сейчас он дает показания и полностью сотрудничает со следователями", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.  

Темы: полицияДонецкая область
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