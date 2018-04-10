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У США стріляли в кортеж боксера Мейвезера – поранили охоронця

Вівторок, 10 квітня 2018, 09:48

В Атланті стався замах на колишнього найкращого боксера планети Флойда Мейвезера-молодшого: поранення в ногу отримав його охоронець.

Про це з посиланням на AJC повідомляє Ліга.net.

Охоронця госпіталізували, боксер не постраждав.

За даними видання, кортеж боксера з трьох машин прямував до готель InterContinental Buckhead. До нього під'їхав автомобіль, із вікна якого невідомий вистрілив в один із автомобілів кортежу.

Після пострілу кортеж боксера зник із місця події.

26 серпня 2017 року Мейвезер здобув дострокову перемогу над зіркою ММА ірландцем Конором Макгрегором, який дебютував у боксі. Це був останній бій Флойда.

Теми: СШАспорткримінал
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