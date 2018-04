У США стріляли в кортеж боксера Мейвезера – поранили охоронця

В Атланті стався замах на колишнього найкращого боксера планети Флойда Мейвезера-молодшого: поранення в ногу отримав його охоронець.



Про це з посиланням на AJC повідомляє Ліга.net.



Охоронця госпіталізували, боксер не постраждав.



За даними видання, кортеж боксера з трьох машин прямував до готель InterContinental Buckhead. До нього під'їхав автомобіль, із вікна якого невідомий вистрілив в один із автомобілів кортежу.



Після пострілу кортеж боксера зник із місця події.

Boxer Floyd Mayweather’s bodyguard was shot early this morning outside a Buckhead hotel: https://t.co/RfE6txzsY2 LIVE report on Channel 2 Action News at Noon pic.twitter.com/z6PeGRRfst