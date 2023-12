В США стреляли в кортеж боксера Мэйуэзера – ранили охранника

В Атланте произошло покушение на бывшего лучшего боксера планеты Флойда Мэйуэзера-младшего: ранение в ногу получил его охранник.

Об этом со ссылкой на AJC сообщает Лига.net.

Охранника госпитализировали, боксер не пострадал.

По данным издания, кортеж боксера из трех машин следовал в отель InterContinental Buckhead. К нему подъехал автомобиль, из окна которого неизвестный выстрелил в один из автомобилей кортежа.

После выстрела кортеж боксера скрылся с места происшествия.

Boxer Floyd Mayweather’s bodyguard was shot early this morning outside a Buckhead hotel: https://t.co/RfE6txzsY2 LIVE report on Channel 2 Action News at Noon pic.twitter.com/z6PeGRRfst