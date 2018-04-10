В США стреляли в кортеж боксера Мэйуэзера – ранили охранника

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Вторник, 10 апреля 2018, 09:48

В Атланте произошло покушение на бывшего лучшего боксера планеты Флойда Мэйуэзера-младшего: ранение в ногу получил его охранник.

Об этом со ссылкой на AJC сообщает Лига.net.

Охранника госпитализировали, боксер не пострадал.

По данным издания, кортеж боксера из трех машин следовал в отель InterContinental Buckhead. К нему подъехал автомобиль, из окна которого неизвестный выстрелил в один из автомобилей кортежа.

После выстрела кортеж боксера скрылся с места происшествия.

26 августа 2017 года Мэйуэзер одержал досрочную победу над звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором, который дебютировал в боксе. Это был последний бой Флойда.

Темы: США спорт криминал
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