Юлію Скрипаль виписують з лікарні – ЗМІ

Доньку колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля Юлію, яка постраждала внаслідок отруєння в Солсбері, виписують з лікарні.

Про це повідомив британський телеканал Sky із посиланням на джерела.

Відзначається, що Юлія Скрипаль швидко одужала та, згідно з інформацією джерел, її мали виписати з лікарні напередодні, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Заява лікарів Юлії Скрипаль у Солсбері очікується 10 квітня.

Юлію Скрипаль разом з батьком знайшли непритомними у британському містечку Солсбері 4 березня. Британія стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок", виготовленою в Росії.

Майже місяць Скрипалі перебували у критичному стані в госпіталі. Здоров’я Юлії покращилось швидше, незабаром з критичного стану вийшов Сергій Скрипаль.