Юлию Скрипаль выписывают из больницы – СМИ

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Вторник, 10 апреля 2018, 10:05

Дочь бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля Юлию, которая пострадала в результате отравления в Солсбери, выписывают из больницы.

Об этом сообщил британский телеканал Sky со ссылкой на источники.

Отмечается, что Юлия Скрипаль быстро выздоровела и, согласно информации источников, ее должны были выписать из больницы накануне, однако официального подтверждения пока нет.

Заявление врачей Юлии Скрипаль в Солсбери ожидается 10 апреля.

Юлию Скрипаль вместе с отцом нашли без сознания в британском городке Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленным в России.

Почти месяц Скрипали находились в критическом состоянии в госпитале. Здоровье Юлии улучшилось быстрее, вскоре из критического состояния вышел и Сергей Скрипаль.

"Европейская правда"

Темы: шпионаж Великобритания
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