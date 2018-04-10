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НАЗК взялося за повну перевірку декларації Омельченка

Вівторок, 10 квітня 2018, 10:12
НАЗК взялося за повну перевірку декларації Омельченка

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку електронної декларації екс-мера столиці, голови фракції "Єдність" у Київраді Олександра Омельченка.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

НАЗК перевірить виправлену декларацію Омельченка за 2016 рік "на підставі інформації, отриманої від Національного антикорупційного бюро України".

Також дослідять декларації судді Солом’янського райсуду Києва Тараса Оксюти (виправлену за 2015 рік та за 2016 рік) і судді Харківського апеляційного адміністративного суду Ольги Мінаєвої (за 2016 рік).

"Перевірки декларацій триватимуть 60 календарних днів", - підсумували у НАЗК.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКдекларації
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