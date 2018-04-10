НАЗК взялося за повну перевірку декларації Омельченка

1438 переглядів
Вівторок, 10 квітня 2018, 10:12

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку електронної декларації екс-мера столиці, голови фракції "Єдність" у Київраді Олександра Омельченка.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

НАЗК перевірить виправлену декларацію Омельченка за 2016 рік "на підставі інформації, отриманої від Національного антикорупційного бюро України".

Також дослідять декларації судді Солом’янського райсуду Києва Тараса Оксюти (виправлену за 2015 рік та за 2016 рік) і судді Харківського апеляційного адміністративного суду Ольги Мінаєвої (за 2016 рік).

"Перевірки декларацій триватимуть 60 календарних днів", - підсумували у НАЗК.

Теми: НАЗК декларації
powered by lun.ua
По темі
НАЗК завершило спецперевірку декларацій кандидатів у члени ЦВК Сліпачук і Єфремової 6 квітня 2018, 13:26
Поліція відкрила справу про звільнення Соломатіної з НАЗК 5 квітня 2018, 12:45
НАЗК просить поліцію зайнятися 6 екс-посадовцями через декларації 3 квітня 2018, 15:32
Усі новини
Головні новини
НАЗК взялося за повну перевірку декларації Омельченка
Кремль стоїть на своєму: місія миротворців – охорона спостерігачів
Мюллер розслідує виплату Пінчуком $150 тисяч у фонд Трампа
Меркель і Путін обговорили миротворців на Донбасі
Усі новини
афіша

8 подій тижня, які варто відвідати

здоров'я

Як вберегти зуби дітей