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НАПК взялось за полную проверку декларации Омельченко

Вторник, 10 апреля 2018, 10:12
НАПК взялось за полную проверку декларации Омельченко

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку электронной декларации экс-мэра столицы, председателя фракции "Единство" в Киевсовете Александра Омельченко.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

НАПК проверит исправленную декларацию Омельченко за 2016 год "на основании информации, полученной от Национального антикоррупционного бюро Украины".

Также исследуют декларации судьи Соломенского райсуда Киева Тараса Оксюты (исправленную за  2015 год и за 2016 год) и судьи Харьковского апелляционного административного суда Ольги Минаевой (за 2016 год).

"Проверки деклараций продлятся 60 календарных дней", - подытожили в НАПК.

Темы: НАПКдекларации
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