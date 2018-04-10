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Кримчан призовуть служити в російські ракетні війська

Вівторок, 10 квітня 2018, 10:51

Жителів анексованого Криму вперше відправлять служити в Ракетні війська стратегічного призначення Росії.

Про це заявили в Міністерстві оборони РФ 10 квітня.

Відзначається, що в ході весняного призову 2018 року для комплектування з'єднань і військових частин Ракетних військ стратегічного призначення буде спрямовано понад 8 тисяч новобранців.

"У ході нинішньої призовної кампанії близько 2,5 тисяч призовників будуть направлені в навчальні центри, які здійснюють підготовку молодших військових спеціалістів для РВСН", - йдеться в повідомленні.

За даними російського Міноборони, 200 чоловік планується набрати з системи початкової професійної освіти на такі спеціальності як, екскаваторники, Грейдерист, медики і кухарі.

Скільки саме жителів окупованого Криму буде призвано в російську армію цієї весни - не уточнюється.

Повідомляється, що РВСП - рід військ Збройних сил Росії, головний компонент її стратегічних ядерних сил.

Раніше в російську армію в рамках осіннього призову у 2017 році відправили більше 2 тисяч жителів окупованого Криму.

У Міністерстві закордонних справ України висловлювали рішучий протест з приводу призову кримчан в російську армію.

Українська правда
Теми: КримокупаціяРосіяармія
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