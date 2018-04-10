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Крымчан призовут служить в российские ракетные войска

Вторник, 10 апреля 2018, 10:51

Жителей аннексированного Крыма впервые отправят служить в Ракетные войска стратегического назначения России.

Об этом заявили в Министерстве обороны РФ 10 апреля.

Отмечается, что в ходе весеннего призыва 2018 года для комплектования соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения будет направлено более 8 тысяч новобранцев.

"В ходе нынешней призывной кампании около 2,5 тысяч призывников будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН", – говорится в сообщении.

По данным российского Минобороны, 200 человек планируется набрать из системы начального профессионального образования на такие специальности как, экскаваторщики, грейдеристы, медики и повара.

Сколько именно жителей оккупированного Крыма будет призвано в российскую армию этой весной - не уточняется.

Сообщается, что РВСН – род войск Вооруженных сил России, главный компонент ее стратегических ядерных сил.

Ранее в российскую армию призывали более 2 тысяч жителей оккупированного Крыма.

В Министерстве иностранных дел Украины выражали решительный протест по поводу призыва крымчан в российскую армию.

Украинская правда

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Темы: КрымоккупацияРосcияармия
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