У КВУ розповіли, як політики задіяли Великдень для передвиборчого піару

На Великдень 3 політичні партії і більше 20 депутатів масово роздавали паски, що є технологією підкупу виборців.

Про це повідомляє у Facebook голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Паски з політичною символікою – технологія купівлі голосів. Під час великодніх свят три парламентські партії і більше 20 депутатів-мажоритарників організували масову роздачу святкових кошиків та пасок і провели інформаційні кампанії про свою "благодійність", - пише він.

За словами Кошеля, зокрема, низка обласних організацій партії "Опозиційний блок" роздавали "святкові кулічі" малозабезпеченим родинам та дитячим садкам.

Крім того, розповідає він, київська міська організація "Батьківщини" організувала освячення 5 тисяч пасок із партійною символікою для відправлення в зону АТО, а волинська "Радикальна партія Олега Ляшка" надсилала ветеранам освячені паски.

При цьому, каже Кошель, серед найбільш активних депутатів-мажоритарників – Олег Надава (БПП), від імені якого було роздано 10 тисяч пасок у Слов’янську Донецької області, та Дмитро Добкін (ОБ, брат Михайла Добкіна), який забезпечив поквартирну роздачу пасок жителям міста Первомайський на Харківщині.

Паска від Дмитра Добкіна

Голова КВУ зазначив, що формально партії та народні депутати не порушили норми чинного законодавства, і не виключено, що у їхніх фінансових звітах ці паски будуть оформлені як партійна сувенірна продукція або роздача буде оформлена на благодійні фонди.

"Однак, за своєю суттю, такі "діяльність" є технологією підкупу – різновидом передвиборних пакетів із гречкою. А християнські свята і церковні символи - лише антураж для дешевого політичного піару", - наголошує Кошель.

У 2019 році в Україні очікуються вибори президента і парламенту. Перші мають відбутися навесні, другі – восени.