В КИУ рассказали, как политики использовали Пасху для предвыборного пиара

На Пасху 3 политические партии и более 20 депутатов массово раздавали паски, что является технологией подкупа избирателей.

Об этом сообщает в Facebook председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Паски с политической символикой - технология покупки голосов. Во время пасхальных праздников три парламентские партии и более 20 депутатов-мажоритарщиков организовали массовую раздачу праздничных корзин и пасок и провели информационные кампании о своей "благотворительности", - пишет он.

По словам Кошеля, в частности, ряд областных организаций партии "Оппозиционный блок" раздавали "праздничные куличи" малообеспеченным семьям и детским садам.

Кроме того, рассказывает он, киевская городская организация "Батькивщины" организовала освящение 5 тысяч пасок с партийной символикой для отправки в зону АТО, а волынская "Радикальная партия Олега Ляшко" посылала ветеранам освященные паски.

При этом, говорит Кошель, среди наиболее активных депутатов-мажоритарщиков - Олег Надава (БПП), от имени которого было роздано 10 тысяч пасок в Славянске Донецкой области, и Дмитрий Добкин (ОБ, брат Михаила Добкина), который обеспечил поквартирную раздачу пасок жителям города Первомайского в Харьковской области.

Паска от Дмитрия Добкина

Глава КИУ отметил, что формально партии и народные депутаты не нарушили нормы действующего законодательства, и не исключено, что в их финансовых отчетах эти паски будут оформлены как партийная сувенирная продукция или раздача будет оформлена на благотворительные фонды.

"Однако, по своей сути, такая "деятельность" является технологией подкупа - разновидностью предвыборных пакетов с гречкой. А христианские праздники и церковные символы - лишь антураж для дешевого политического пиара", - отмечает Кошель.

В 2019 году в Украине ожидаются выборы президента и парламента. Первые должны состояться весной, вторые - осенью.