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У громадському транспорті Вроцлава ввели обслуговування українською мовою

Вівторок, 10 квітня 2018, 12:13

У терміналах для купівлі проїзних квитків та компостерах громадського транспорту Вроцлава ввели автоматичне обслуговування українською мовою.

Про це повідомляє Prostir.pl.

Таким чином міське підприємство транспорту "Wrocław" вирішило підтримати українців, які живуть, працюють та навчаються у столиці Нижньої Силезії.

Зараз у Вроцлаві встановлено 154 нові стаціонарні квиткові термінали. Крім цього, у міському транспорті є майже 3 тисячі компостерів з функцією придбання проїзного квитка у трамваях і автобусах. Досі вони мали три мовні версії: польську, англійську та німецьку.

Нову мову у квиткових терміналах ввела компанія Mennica Polska, яка відповідає за продаж квитків у Вроцлаві. За різними підрахунками, у Вроцлаві до 10% населення міста можуть складати громадяни України.

Раніше українську мову в квиткові термінали міського транспорту було введено також у Познані.

Європейська правда

Теми: ПольщатранспортУкраїна
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