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В общественном транспорте Вроцлава ввели обслуживание на украинском языке

Вторник, 10 апреля 2018, 12:13

В терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта Вроцлава ввели автоматическое обслуживание на украинском языке.

Об этом сообщает Prostir.pl.

Таким образом городское предприятие транспорта "Wrocław" решило поддержать украинцев, которые живут, работают и учатся в столице Нижней Силезии.

Сейчас во Вроцлаве установлено 154 новых стационарных билетных терминалов. Кроме этого, в городском транспорте почти 3 тысячи компостеров с функцией приобретение проездного билета в трамваях и автобусах. До сих пор у них были три языковые версии: польская, английская и немецкая.

Новый язык в билетных терминалах ввела компания Mennica Polska, которая отвечает за продажу билетов во Вроцлаве. По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане Украины.

Ранее украинский язык в билетные терминалы транспорта было введено также в Познани.

Европейская правда

Темы: ПольшатранспортУкраина
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