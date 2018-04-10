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В уряді вирішили частіше звітувати про боротьбу з корупцією

Вівторок, 10 квітня 2018, 12:37

В березні урядова міжвідомча робоча група з питань координації антикорупційної реформи прийняла рішення збільшити частку антикорупційних повідомлень органів влади до позначки не менше 5% від загальної кількості матеріалів прес-служб.

Про це йдеться в протоколі засідання робочої групи, яку оприлюднив голова експертної організації Гліб Канєвський.

Зокрема з пропозиціями "щодо визначення нормативів показника частки антикорупційних повідомлень для всіх центральних органів виконавчої влади не менше 5%" зокрема виступили держсекретар Мінінформполітики Артем Біденко, начальник прес-служби Нацполіції Микола Гулевич, начальник управління комунікацій Міноборони Олексій Чорнобай та ряд інших чиновників з різнихміністерств.

Нагадаємо, в червні 2017 року уряд утворив міжвідомчу робочу групу з питань координації антикорупційної реформи зокрема з метою підвищення ефективності діяльності новоутворених антикорупційних інституцій та реалізації окремих антикорупційних проектів.

 

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