В правительстве решили чаще отчитываться о борьбе с коррупцией

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Вторник, 10 апреля 2018, 12:37

В марте правительственная межведомственная рабочая группа по координации антикоррупционной реформы приняла решение увеличить долю антикоррупционных сообщений органов власти до отметки не менее 5% от общего количества материалов пресс-служб.

Об этом говорится в протоколе заседания рабочей группы, который обнародовал председатель экспертной организации Глеб Каневский.

В частности с предложениями "по определению нормативов показателя доли антикоррупционных сообщений для всех центральных органов исполнительной власти не менее 5%" в частности выступили госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко, начальник пресс-службы Нацполиции Николай Гулевич, начальник управления коммуникаций Минобороны Алексей Чернобай и ряд других чиновников из разных министерств.

Напомним, в июне 2017 правительство создало межведомственную рабочую группу по вопросам координации антикоррупционной реформы в частности с целью повышения эффективности деятельности новосозданных антикоррупционных институтов и реализации отдельных антикоррупционных проектов.

 

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