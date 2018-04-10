НАПК проверит декларации Порошенко, Гройсмана, Парубия и других топ-чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и других топ-чиновников.

Такое решение было принято во время внеочередного заседания НАПК.

Так, в ближайшее время в Нацагентстве проведут полную проверку деклараций:

Министра внутренних дел Арсена Авакова за 2017 год

Нардепа Ирины Геращенко за 2015-2017 годы

Министра образования Лилии Гриневич за 2017 год

Министра финансов Александра Данилюка за 2017 год

Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой за 2015-2017 годы

Министра молодежи и спорта Игоря Жданова за 2017 год

Министра регионального развития, строительства и ХКХ Геннадия Зубко за 2017 год

Министра культуры Вячеслава Кириленко за 2017 год

Вице-премьер-министра Владимира Кистиона за 2017 год

Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе за 2017 год

Министра иностранных дел Павла Климкина за 2017 год

Первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Степана Кубива за 2017 год

Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового за 2017 год

Генпрокурора Юрия Луценко за 2015-2017 годы

Главы Государственного комитета по вопросам радио и телевидения Олега Наливайко за 2015-2017 годы

Министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за 2017 год

Министра культуры Евгения Нищука за 2017 год

Министра инфраструктуры Владимира Омеляна за 2017 год

Спикера Верховной Рады Андрея Парубия за 2015-2017 годы

Министра юстиции Павла Петренко за 2017 год

Министра обороны Степана Полторака за 2017 год

Президента Петра Порошенко за 2017 год

Министра социальной политики Андрея Ревы за 2017 год

Вице-премьер-министра Павла Розенко за 2017 год

Министра Кабинета Министров Александра Саенко за 2017 год

Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака за 2017 год

Народного депутата Оксаны Сыроид за 2015-2017 годы

Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за 2015-2017 годы

Главы Национального банка Якова Смолия за 2015-2017 годы

Министра информационной политики Юрия Стеця за 2017 год

И.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за 2016-2017 годы

Главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева за 2015-2017 годы

Главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова за 2017 год

Главы Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова за 2015-2017 годы

Руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры за 2015-2017 годы