НАПК проверит декларации Порошенко, Гройсмана, Парубия и других топ-чиновников
Вторник, 10 апреля 2018, 13:38
Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и других топ-чиновников.
Такое решение было принято во время внеочередного заседания НАПК.
Так, в ближайшее время в Нацагентстве проведут полную проверку деклараций:
- Министра внутренних дел Арсена Авакова за 2017 год
- Нардепа Ирины Геращенко за 2015-2017 годы
- Министра образования Лилии Гриневич за 2017 год
- Министра финансов Александра Данилюка за 2017 год
- Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой за 2015-2017 годы
- Министра молодежи и спорта Игоря Жданова за 2017 год
- Министра регионального развития, строительства и ХКХ Геннадия Зубко за 2017 год
- Министра культуры Вячеслава Кириленко за 2017 год
- Вице-премьер-министра Владимира Кистиона за 2017 год
- Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе за 2017 год
- Министра иностранных дел Павла Климкина за 2017 год
- Первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Степана Кубива за 2017 год
- Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового за 2017 год
- Генпрокурора Юрия Луценко за 2015-2017 годы
- Главы Государственного комитета по вопросам радио и телевидения Олега Наливайко за 2015-2017 годы
- Министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за 2017 год
- Министра культуры Евгения Нищука за 2017 год
- Министра инфраструктуры Владимира Омеляна за 2017 год
- Спикера Верховной Рады Андрея Парубия за 2015-2017 годы
- Министра юстиции Павла Петренко за 2017 год
- Министра обороны Степана Полторака за 2017 год
- Президента Петра Порошенко за 2017 год
- Министра социальной политики Андрея Ревы за 2017 год
- Вице-премьер-министра Павла Розенко за 2017 год
- Министра Кабинета Министров Александра Саенко за 2017 год
- Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака за 2017 год
- Народного депутата Оксаны Сыроид за 2015-2017 годы
- Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за 2015-2017 годы
- Главы Национального банка Якова Смолия за 2015-2017 годы
- Министра информационной политики Юрия Стеця за 2017 год
- И.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за 2016-2017 годы
- Главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева за 2015-2017 годы
- Главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова за 2017 год
- Главы Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова за 2015-2017 годы
- Руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры за 2015-2017 годы
- Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Чернышева за 2017 год
Руководитель НАПК Александр Мангул отметил, что это не исчерпывающий перечень деклараций, которые необходимо проверить в ближайшее время.
"Это только первая волна", - сказал глава Нацагентства.
Он добавил, что решения о полной проверке деклараций других чиновников будут приняты в последующие заседания.
Украинская правда