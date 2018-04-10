НАПК проверит декларации Порошенко, Гройсмана, Парубия и других топ-чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и других топ-чиновников.

Такое решение было принято во время внеочередного заседания НАПК.

Так, в ближайшее время в Нацагентстве проведут полную проверку деклараций:

Министра внутренних дел Арсена Авакова за 2017 год Нардепа Ирины Геращенко за 2015-2017 годы Министра образования Лилии Гриневич за 2017 год Министра финансов Александра Данилюка за 2017 год Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой за 2015-2017 годы Министра молодежи и спорта Игоря Жданова за 2017 год Министра регионального развития, строительства и ХКХ Геннадия Зубко за 2017 год Министра культуры Вячеслава Кириленко за 2017 год Вице-премьер-министра Владимира Кистиона за 2017 год Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе за 2017 год Министра иностранных дел Павла Климкина за 2017 год Первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Степана Кубива за 2017 год Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового за 2017 год Генпрокурора Юрия Луценко за 2015-2017 годы Главы Государственного комитета по вопросам радио и телевидения Олега Наливайко за 2015-2017 годы Министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за 2017 год Министра культуры Евгения Нищука за 2017 год Министра инфраструктуры Владимира Омеляна за 2017 год Спикера Верховной Рады Андрея Парубия за 2015-2017 годы Министра юстиции Павла Петренко за 2017 год Министра обороны Степана Полторака за 2017 год Президента Петра Порошенко за 2017 год Министра социальной политики Андрея Ревы за 2017 год Вице-премьер-министра Павла Розенко за 2017 год Министра Кабинета Министров Александра Саенко за 2017 год Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака за 2017 год Народного депутата Оксаны Сыроид за 2015-2017 годы Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за 2015-2017 годы Главы Национального банка Якова Смолия за 2015-2017 годы Министра информационной политики Юрия Стеця за 2017 год И.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за 2016-2017 годы Главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева за 2015-2017 годы Главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова за 2017 год Главы Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова за 2015-2017 годы Руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры за 2015-2017 годы Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Чернышева за 2017 год

Руководитель НАПК Александр Мангул отметил, что это не исчерпывающий перечень деклараций, которые необходимо проверить в ближайшее время.

"Это только первая волна", - сказал глава Нацагентства.

Он добавил, что решения о полной проверке деклараций других чиновников будут приняты в последующие заседания.