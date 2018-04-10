НАПК проверит декларации Порошенко, Гройсмана, Парубия и других топ-чиновников

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Вторник, 10 апреля 2018, 13:38

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и других топ-чиновников.

Такое решение было принято во время внеочередного заседания НАПК.

Так, в ближайшее время в Нацагентстве проведут полную проверку деклараций:

  1. Министра внутренних дел Арсена Авакова за 2017 год
  2. Нардепа Ирины Геращенко за 2015-2017 годы
  3. Министра образования Лилии Гриневич за 2017 год
  4. Министра финансов Александра Данилюка за 2017 год
  5. Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой за 2015-2017 годы
  6. Министра молодежи и спорта Игоря Жданова за 2017 год
  7. Министра регионального развития, строительства и ХКХ Геннадия Зубко за 2017 год
  8. Министра культуры Вячеслава Кириленко за 2017 год
  9. Вице-премьер-министра Владимира Кистиона за 2017 год
  10. Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе за 2017 год
  11. Министра иностранных дел Павла Климкина за 2017 год
  12. Первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Степана Кубива за 2017 год
  13. Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового за 2017 год
  14. Генпрокурора Юрия Луценко за 2015-2017 годы
  15. Главы Государственного комитета по вопросам радио и телевидения Олега Наливайко за 2015-2017 годы
  16. Министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за 2017 год
  17. Министра культуры Евгения Нищука за 2017 год
  18. Министра инфраструктуры Владимира Омеляна за 2017 год
  19. Спикера Верховной Рады Андрея Парубия за 2015-2017 годы
  20. Министра юстиции Павла Петренко за 2017 год
  21. Министра обороны Степана Полторака за 2017 год
  22. Президента Петра Порошенко за 2017 год
  23. Министра социальной политики Андрея Ревы за 2017 год
  24. Вице-премьер-министра Павла Розенко за 2017 год
  25. Министра Кабинета Министров Александра Саенко за 2017 год
  26. Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака за 2017 год
  27. Народного депутата Оксаны Сыроид за 2015-2017 годы
  28. Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за 2015-2017 годы
  29. Главы Национального банка Якова Смолия за 2015-2017 годы
  30. Министра информационной политики Юрия Стеця за 2017 год
  31. И.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за 2016-2017 годы
  32. Главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева за 2015-2017 годы
  33. Главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова за 2017 год
  34. Главы Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова за 2015-2017 годы
  35. Руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры за 2015-2017 годы
  36. Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Чернышева за 2017 год

Руководитель НАПК Александр Мангул отметил, что это не исчерпывающий перечень деклараций, которые необходимо проверить в ближайшее время.

"Это только первая волна", - сказал глава Нацагентства.

Он добавил, что решения о полной проверке деклараций других чиновников будут приняты в последующие заседания.

Украинская правда
Темы: НАПК декларации Порошенко Гройсман Парубий
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