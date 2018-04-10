НАЗК хоче звільнити від декларування тисячі правоохоронців - ЦПК

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило законопроект, яким пропонує дозволити всім правоохоронцям, які відряджаються в зону АТО, не подавати декларації.

Про це інформує 10 квітня Центр протидії корупції.

Згідно з документом, який має в розпорядженні ЦПК, НАЗК пропонує закрити інформацію про населений пункт, у якому декларант володіє майном, та багато іншої інформації, що наразі доступна громадськості.

Також НАЗК хоче отримати право визначати спеціальний порядок подання декларацій не лише оперативниками та розвідниками, як це дозволено зараз, а й військовим прокурорам та іншим силовикам, які відряджаються для виконання завдань до військово-цивільних адміністрацій, а також внутрішньо переміщеним особам.

За словами голови ЦПК Віталія Шабуніна, це узаконить дозвіл НАЗК приховувати свої декларації не тільки СБУшникам, але й будь-кому з правоохоронців

"Це відкриє скриньку пандори та дозволить приховувати декларації тисячам чиновників, які матимуть довідки про те, що є внутрішньо переміщеними особами чи були у відрядженні в АТО. Тепер будь-який прокурор ГПУ чи чиновник Нацполіції, який з’їздить у відрядження в АТО, матиме індульгенцію від подачі декларацій", ­ зазначає він.

В ЦПК нагадують, що наразі активісти судяться з СБУ та військовою прокуратурою. Причиною стало те, що в СБУ раптом вирішили, що в органі оперативником є кожен: від голови служби до прибиральниці, а військова прокуратура приховала декларації 72 військових прокурорів, у тому числі керівництва, "у якості заходу безпеки".

Ще одне ноу-хау проекту — не показувати в публічному доступі декларації займану посаду декларанта або посаду, на яку він/вона претендують. Також у НАЗК хочуть приховати навіть населений пункт, де знаходиться майно декларанта.

"Така норма закону є серйозною загрозою для роботи журналістів та громадських активістів, адже це ускладнить аналіз декларацій публічних осіб", — коментує Олена Щербан, адвокат, член правління Центру протидії корупції. — Різниця вартості будинку в Конча-Заспі та 100 кілометрів від Києва може бути в десятки разів, і закривши цю інформацію від громадськості, НАЗК фактично блокує можливість прослідкувати спосіб життя чиновника", — додає вона.

Також законопроект передбачає створити у держорганах та державних підприємствах підпорядковані НАЗК спеціальні підрозділи для контролю та координації виконання антикорупційного законодавства.

За словами активістів, створення таких клонів НАЗК потребуватиме серйозного бюджетного ресурсу.

Крім того НАЗК хоче розширити повноваження щодо отримання інформації та безперешкодно отримувати банківську таємницю. Наразі вони можуть це робити через суд, який і має виступати фільтром для уникнення зловживань. Така ж процедура діє і для НАБУ та інших правоохоронців.

"Інформація про банківську таємницю є приватною інформацією, яка захищається законом і не може бути надана без рішення суду в усіх цивілізованих країнах світу, — пояснює Олена Щербан. — Отримання доступу до такої інформації стане не лише порушенням прав людини, але й спричинить масу маніпуляцій та зловживань з боку державних органів", — додає вона.

Крім цього, зазначають у ЦПК, є й багато інших абсурдних норм, як, наприклад, дозволити визнати відрядження як поважну причину для несвоєчасного подання декларації.

"Тобто можна буде не подати декларацію, оформити довготривале відрядження, як скандальний мер Одеси Труханов, та не нести за це жодної відповідальності", ­ зазначають активісти.

НАЗК пропонує також не звільняти покараних адміністративним стягненням за корупцію держслужбовців, якщо суд при визначенні покарання не застосує покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади.