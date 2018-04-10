НАПК хочет освободить от декларирования тысячи правоохранителей - ЦПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции разработало законопроект, которым предлагает разрешить всем правоохранителям, которые отправляются в зону АТО, не подавать декларации.

Об этом сообщает 10 апреля Центр противодействия коррупции.

Согласно документу, которым располагает ЦПК, НАПК предлагает закрыть информацию о населенном пункте, в котором декларант владеет имуществом, и много другой информации, которая пока доступна общественности.

Также НАПК хочет получить право определять специальный порядок представления деклараций не только оперативниками и разведчиками, как это разрешено сейчас, но и военным прокурорам и другим силовикам, которые отправляются для выполнения задач в военно-гражданских администраций, а также внутренне перемещенным лицам.

По словам главы ЦПК Виталия Шабунина, это узаконит разрешение НАПК скрывать свои декларации не только СБУшникам, но и любому из правоохранителей

"Это откроет ящик Пандоры и позволит скрывать декларации тысячам чиновников, которые будут иметь справки о том, что являются внутренне перемещенными лицами или были в командировке в АТО. Теперь любой прокурор ГПУ или чиновник Нацполиции, который съездит в командировку в АТО, будет индульгенцию от подачи деклараций ", - отмечает Шабунин.

В ЦПК напоминают, что сейчас активисты судятся с СБУ и военной прокуратурой. Причиной стало то, что в СБУ решили, что в органе оперативником является каждый от главы службы до уборщицы, а военная прокуратура скрыла декларации 72 военных прокуроров, в том числе руководства, "в качестве меры безопасности".

Еще одно ноу-хау проекта - не показывать в публичном доступе декларации занимаемую должность декларанта или должность, на которую он/она претендуют. Также в НАПК хотят скрыть даже населенный пункт, где находится имущество декларанта.

"Такая норма закона является серьезной угрозой для работы журналистов и общественных активистов, ведь это усложнит анализ деклараций публичных лиц", - комментирует Елена Щербань, адвокат, член правления Центра противодействия коррупции. - Разница стоимости дома в Конча-Заспе и 100 километров от Киева может быть в десятки раз, и закрыв эту информацию от общественности, НАПК фактически блокирует возможность проследить образ жизни чиновника", - добавляет она.

Также законопроект предусматривает создание в госорганах и государственных предприятиях подчиненных НАПК специальных подразделений для контроля и координации выполнения антикоррупционного законодательства.

По словам активистов, создание таких клонов НАПК потребует серьезного бюджетного ресурса.

Кроме того НАПК хочет расширить полномочия по получению информации и беспрепятственно получать банковскую тайну. Сейчас они могут это делать через суд, который и должен выступать фильтром для предотвращения злоупотреблений. Такая же процедура действует и для НАБУ и других правоохранителей.

"Информация о банковской тайне является частной информацией, защищается законом и не может быть предоставлена ​​без решения суда во всех цивилизованных странах мира, - объясняет Елена Щербань. - Доступ к такой информации станет не только нарушением прав человека, но и повлечет массу манипуляций и злоупотреблений со стороны государственных органов", - добавляет она.

Кроме этого, отмечают в ЦПК, есть и много других абсурдных норм, как, например, позволить признать командировки как уважительную причину для несвоевременного представления декларации.

"То есть можно будет не подать декларацию, оформить долгосрочную командировку, как скандальный мэр Одессы Труханов, и не нести за это никакой ответственности" - отмечают активисты.

НАПК предлагает не увольнять наказанных административным взысканиям за коррупцию госслужащих, если суд при определении наказания не применит наказание в виде лишения права занимать определенные должности.