Тепла погода зберігається, але місцями підуть дощі

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Вівторок, 10 квітня 2018, 15:37

У середу, 11 квітня, погоду України визначатиме поле підвищеного тиску і тепле повітря.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Цього дня в Україні без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, у східних областях і Карпатах 2-7° тепла, вдень 18-23°.

У Києві - без опадів, температура вночі 6-8° тепла, вдень 20-22°.

 

У четвер, 12 квітня, на Правобережжі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою, на решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°; в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях і в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень (і на узбережжі морів теж) 12-17°.

У Києві 12 квітня - без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 19-21°.

Київська служба порятунку попереджає у Facebook, що 11-13 квітня в столиці очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки. Киян закликають обережно поводитися з вогнем та дотримуватись правил пожежної безпеки.

 

Теми: погода
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