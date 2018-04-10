Теплая погода сохраняется, но местами пойдут дожди

В среду, 11 апреля, погоду Украины будет определять поле повышенного давления и теплый воздух.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В этот день в Украине без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, в восточных областях и Карпатах 2-7° тепла, днем 18-23°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22°.

В четверг, 12 апреля, на Правобережье местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°; в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях и в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем (и на побережье морей тоже) 12-17°.

В Киеве 12 апреля - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 19-21°.

Киевская служба спасения предупреждает в Facebook, что 11-13 апреля в столице ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности. Киевлян призывают осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.