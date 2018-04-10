В Україні інвестора лякає корупція, а не війна – французька депутатка

В Україні французького інвестора найбільше лякає не війна, а корупція.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила голова групи дружби з Україною в Національній асамблеї (нижній палаті парламенту Франції) Валерія Фор-Мунтян.

За її словами, пересічні французи не знають про Україну, а якщо йдеться про потенційних інвесторів, які про Україну знають, то одне з перших слів, яке можна почути від них – це "корупція".

"Ще раз підкреслю: в Україні французького інвестора лякає корупція, а не війна. І на всі пояснення про потенціал України я чую відповідь: "корупція". Тож якщо ви впораєтеся з корупцією, то, незважаючи на війну, бізнес сюди прийде без проблем", - заявила Фор-Мунтян.

Вона наголосили, що проблема корупції в Україні – це набагато більше, ніж просто хабарі.

"Корупція – це також і рейдерство, це ризик втратити свій бізнес. Адже рейдерство – це результат корупції в судовій системі", - зазначила депутатка.

"Недостатньо прийняти хороші закони й реформи, якщо потім їх не дотримуються і суд не може відновити справедливість. Ось це – набагато більша проблема, ніж бюрократія і труднощі зі збором паперів", - наголосила вона.

Детальніше читайте в інтерв'ю на сайті ЄвроПравди: "Франція нічого не винна Україні, ми допомагаємо з власної волі": інтерв'ю депутатки з українським корінням".