В Украине инвестора пугает коррупция, а не война – французский депутат

В Украине французского инвестора больше всего пугает не война, а коррупция.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила председатель группы дружбы с Украиной в Национальной ассамблее (нижней палате парламента Франции) Валерия Фор-Мунтян.

По ее словам, рядовые французы не знают об Украине, а если речь идет о потенциальных инвесторах, то одно из первых слов, которое можно услышать от них - это "коррупция".

"Еще раз подчеркну: в Украине французского инвестора пугает коррупция, а не война. И на все объяснения о потенциале Украины я слышу ответ: "коррупция". Поэтому если вы справитесь с коррупцией, то, несмотря на войну, бизнес сюда придет без проблем", - заявила Фор-Мунтян.

Она отметили, что проблема коррупции в Украине - это намного больше, чем просто взятки.

"Коррупция - это также и рейдерство, это риск потерять свой бизнес. Ведь рейдерство - это результат коррупции в судебной системе", - отметила депутат.

"Недостаточно принять хорошие законы и реформы, если потом их не придерживаются и суд не может восстановить справедливость. Вот это - намного большая проблема, чем бюрократия и проблемы со сбором бумаг", - отметила она.

Подробнее читайте в интервью на сайте ЕвроПравды: "Франция ничего не должна Украине, мы помогаем по своей воле": интервью депутата с украинскими корнями".