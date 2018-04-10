НАЗК розповіла, хто не подав декларацію, серед них - Савченко

В Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 1 квітня цього року були відсутні декларації за 2017 рік 5-ти народних депутатів.

Про це інформує прес-служба Національного агентства з питань запобіганя корупції.

Один із них подав свою електронну декларацію із запізненням на 1 день. Станом на 6 квітня цього року декларації 4-х народних депутатів до реєстру не надійшли.

НАЗК наводить список народних депутатів, чиї декларації за 2017 рік були відсутні у реєстрі до 1 квітня:

Савенко Надія Вікторівна

Клюєв Сергій Петрович

Журжій Андрій Валерійович

Онищенко Олександр Романович

Онуфрик Богдан Семенович (декларація подана 2 квітня 2018 року)

Зазначається, що загалом Національне агентство з питань запобігання корупції станом на 1 квітня цього року зафіксувало у реєстрі 1 090 570 декларацій, поданих у 2017 році, та 896 246 декларацій – у 2018 році. З них 142 декларації у 2017 році та 110 декларацій у цьому році подані президентом, прем’єр-міністром, членами Кабінету міністрів та першими заступниками або заступниками міністрів.

Народні депутати України у 2017 році подали 785 декларацій, а у 2018 році – 575 електронних декларацій.

Державні службовці, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б", подали 70 223 декларації у 2017 році та 59 893 декларації у 2018 році.