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НАПК рассказало, кто не подал декларацию, среди них - Савченко

Вторник, 10 апреля 2018, 17:21

В Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 1 апреля этого года отсутствовали декларации за 2017 5-ти народных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

Один из них подал свою электронную декларацию с опозданием на 1 день. По состоянию на 6 апреля этого года декларации 4-х народных депутатов в реестр не поступили.

НАПК приводит список народных депутатов, чьи декларации за 2017 отсутствовали в реестре на 1 апреля:

Савченко Надежда Викторовна

Клюев Сергей Петрович

Журжий Андрей Валерьевич

Онищенко Александр Романович

Онуфрик Богдан Семенович (декларация подана 2 апреля 2018 года)

Отмечается, что в целом Национальное агентство по предупреждению коррупции по состоянию на 1 апреля этого года зафиксировало в реестре 1090570 деклараций, поданных в 2017 году, и 896 246 деклараций - в 2018 году. Из них 142 декларации в 2017 году и 110 деклараций в этом году представлены президентом, премьер-министром, членами Кабинета министров и первыми заместителями или заместителями министров.

Народные депутаты Украины в 2017 году подали 785 деклараций, а в 2018 году - 575 электронных деклараций.

Государственные служащие, должности которых относятся к должностям государственной службы категории "А" или "Б", подали 70 223 декларации в 2017 году и 59 893 декларации в 2018 году.

 
 

Темы: декларацииНАПК
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