Арештоване майно аеропорту "Одеса" на 2 млрд передали АРМА

Нерухоме майно міжнародного аеропорту "Одеса" та 75% акцій компанії, яка ним володіє, передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

Рішення про арешт цих активів та подальшу передачу АРМА ухвалив слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва 29 березня 2018 року, задовольнивши клопотання детективів НАБУ та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Одеської міської ради та ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України).

Зокрема, в управління АРМА передано приміщення аеропорту (в тому числі два термінали) загальною площею понад 65 тис. кв. м.

Зазначається, що арешт майна, орієнтовна вартість якого, за попередніми оцінками, сягає близько 2 млрд грн, забезпечить виконання завдань кримінального судочинства та стане підґрунтям для повернення майна територіальній громаді міста Одеса.

Як встановило слідство, у 2011 році, всупереч вимогам законодавства, відбулось відчуження комунального майна міжнародного аеропорту "Одеса" на користь суб’єктів господарювання. Відчуження відбулось в результаті створення Одеською міською радою та ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" (бенефіціарними власниками якого на той момент були відомі місцеві одеські підприємці) ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса", до статутного фонду якого було передано майно КП "Міжнародний аеропорт Одеса".

У створеному ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" місцева громада отримала частку в розмірі 25% акцій, решта 75% акцій відійшли приватним власникам.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з червня 2016 року.