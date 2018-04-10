Арестованное имущество аэропорта "Одесса" на 2 млрд передали АРМА

Недвижимое имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет, переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Решение об аресте этих активов и дальнейшую передачу АРМА принял следователь судья Соломенского районного суда г.. Киева 29 марта 2018, удовлетворив ходатайство детективов НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

В частности, в управление АРМА передано здание аэропорта (в том числе два терминала) общей площадью более 65 тыс. кв. м.

Отмечается, что арест имущества, ориентировочная стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 2 млрд грн, обеспечит выполнение задач уголовного судопроизводства и станет основой для возвращения имущества территориальной общине города Одесса.

Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования. Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (бенефициарными владельцами которого на тот момент были известны местные одесские предприниматели) ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество КП "Международный аэропорт Одесса".

В созданном ООО "Международный аэропорт "Одесса" местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2016 года.