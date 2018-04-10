На Донбасі шукають чотирьох зниклих цивільних

Поліція розшукує чотирьох мешканців Луганської області, які поїхали на автомобілі з дому і не повернулися.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабі АТО.

За даними штабу, повідомлення про зникнення надійшло до оперативної групи Національної поліції при штабі АТО 9 квітня.

"Мешканці населеного пункту Піщане Станично-Луганського району Луганської області виїхали раніше на автомобілі "Шевроле Нива" у невідомому напрямку та до цього часу не повернулись", - кажуть військові.

Зараз зниклих шукає Національна поліція.