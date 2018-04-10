На Донбасі шукають чотирьох зниклих цивільних
Поліція розшукує чотирьох мешканців Луганської області, які поїхали на автомобілі з дому і не повернулися.
Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабі АТО.
За даними штабу, повідомлення про зникнення надійшло до оперативної групи Національної поліції при штабі АТО 9 квітня.
"Мешканці населеного пункту Піщане Станично-Лутугинського району Луганської області виїхали раніше на автомобілі "Шевроле Нива" у невідомому напрямку та до цього часу не повернулись", - кажуть військові.
Зараз зниклих шукає Національна поліція.