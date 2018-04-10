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На Донбасі шукають чотирьох зниклих цивільних

Вівторок, 10 квітня 2018, 18:01

Поліція розшукує чотирьох мешканців Луганської області, які поїхали на автомобілі з дому і не повернулися.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабі АТО.

За даними штабу, повідомлення про зникнення надійшло до оперативної групи Національної поліції при штабі АТО 9 квітня.

"Мешканці населеного пункту Піщане Станично-Луганського району Луганської області виїхали раніше на автомобілі "Шевроле Нива" у невідомому напрямку та до цього часу не повернулись", - кажуть військові.

Зараз зниклих шукає Національна поліція.

Українська правда
Теми: ДонбасАТОнадзвичайна подія
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