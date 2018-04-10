На Донбассе ищут четырех пропавших гражданских

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Вторник, 10 апреля 2018, 18:01

Полиция разыскивает четырех жителей Луганской области, которые выехали на автомобиле из дома и не вернулись.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

По данным штаба, сообщение об исчезновении поступило в оперативную группу Национальной полиции при штабе АТО 9 апреля.

"Жители населенного пункта Песчаное Станично-Лутугинского района Луганской области выехали ранее на автомобиле "Шевроле Нива" в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись", - говорят военные.

Сейчас пропавших ищет Национальная полиция.

Украинская правда
Темы: Донбасс АТО чрезвычайное происшествие
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