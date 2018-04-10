Бойовики провели 22 обстріли: поранено бійця

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Вівторок, 10 квітня 2018, 18:15

Від початку доби 10 квітня в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 22 обстріли українських опорних пунктів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів агресор обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Бердянське. Також міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети та озброєння БМП противник застосував в районі Пісків, гранатомети різних систем поблизу Лебединського, Водяного та Шахти "Бутівка", протитанковий ракетний комплекс – неподалік Широкиного, а великокаліберні кулемети – по оборонцях Гнутового, Новотроїцького та Опитного.

Крім цього, під вогонь з озброєння БМП потрапили захисники Гнутового, зі стрілецької зброї – Авдіївки, Павлополя, Красногорівки та Новотроїцького, а позиції під Водяним – обстрілював ворожий снайпер.

На луганському напрямку від початку доби зберігалася тиша.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранення.

Зазначається, що постраждалого воїна доправили до лікувального закладу та надали медичну допомогу.

Теми: АТО
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