Боевики провели 22 обстрела: ранен боец

С начала суток 10 апреля в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов агрессор обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Бердянское. Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП противник применил в районе Песков, гранатометы различных систем вблизи Лебединского, Водяного и Шахты "Бутовка", противотанковый ракетный комплекс - неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Гнутово, Новотроицкого и Опытного. Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутово, из стрелкового оружия - Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого, а позиции под Водяным - обстреливал вражеский снайпер.

На луганском направлении от начала суток сохранялась тишина.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранение.

Отмечается, что пострадавшего воина доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.