Сотні закарпатців возили автобусами в Угорщину голосувати за владу – ЗМІ

Угорський канал Hir TV оприлюднив розслідування, згідно з яким декілька сотень угорців Закарпаття в день виборів возили в Угорщину автобусами голосувати за провладного кандидата.

Результати розслідування оприлюднені на сайті телеканалу, передає Європейська правда.

Як зазначається в розслідуванні, рух у пункті контролю "Тисабеч" за декілька днів до виборів був посередній, в той час як у неділю потік людей через кордон зріс. Саме через цей пункт прибували в Угорщину виборці з України. Всі вони мали підтримати на виборах кандидата партії "Фідес" Тілкі Аттілу.

Журналістам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який займався організацією перевезення закарпатців у день виборів. За його словами, він ще о 5 ранку у неділю відправився в "український рейд". Допомагали йому мешканці прикордонних угорських сіл.

У каналу є запис розмови з чоловіком, який стверджує, що таким чином йому вдалося привезти майже тисячу виборців "Фідес".

З моменту спрощеної локалізації в Угорщині лише в Тисабечі кількість виборців, які мають право голосу, зросла на 146%.

Як повідомлялося, правляча угорська партія "Фідес" отримала переконливу перемогу на парламентських виборах в Угорщині та матиме контроль над 2/3 голосів у парламенті. Тілкі Аттіла набрав понад 60% голосів.

В ОБСЄ розкритикували вибори в Угорщині через брак справедливої конкуренції для опозиційних партій, хоча в цілому фундаментальні права на виборах були дотримані.