Сотни закарпатцев возили автобусами в Венгрию голосовать за власть – СМИ

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Вторник, 10 апреля 2018, 19:48

Венгерский канал Hir TV обнародовал расследование, согласно которому несколько сотен венгров Закарпатья в день выборов возили в Венгрию автобусами голосовать за провластного кандидата.

Результаты расследования  обнародованы на сайте телеканала, передает Европейская правда.

Как отмечается в расследовании, движение в пункте контроля "Тисабеч" за несколько дней до выборов был посредственный, в то время как в воскресенье поток людей через границу возрос. Именно через этот пункт прибывали в Венгрию избиратели из Украины. Все они должны были поддержать на выборах кандидата партии "Фидес" Тилки Аттилу.

Журналистам удалось пообщаться с мужчиной, который занимался организацией перевозки закарпатцев в день выборов. По его словам, он еще в 5 утра в воскресенье отправился в "украинский рейд". Помогали ему жители приграничных венгерских сел.

У канала есть запись разговора с мужчиной, который утверждает, что таким образом ему удалось привезти почти тысячу избирателей "Фидес".

С момента упрощенной локализации в Венгрии только в Тисабече количество избирателей, имеющих право голоса, выросло на 146%.

Как сообщалось, правящая венгерская партия "Фидес" получила убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии и будет иметь контроль над 2/3 голосов в парламенте. Тилки Аттила набрал более 60% голосов.

В ОБСЕ раскритиковали выборы в Венгрии из-за нехватки справедливой конкуренции для оппозиционных партий, хотя в целом фундаментальные права на выборах были соблюдены.

Темы: Венгрия виборы Закарпатье
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