Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував судно компанії РФ, яка незаконно добуває пісок в Криму

Вівторок, 10 квітня 2018, 20:02
Суд арештував судно компанії РФ, яка незаконно добуває пісок в Криму

Суд задовольнив клопотання прокуратури АРК та арештував судно російської компанії, яку підозрюють у незаконному видобутку піску в заповіднику окупованого Криму.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво за фактом здійснення незаконного видобутку піску в районі Каркінітської затоки Чорного моря (заповідник "Лебедині острови") на тимчасово окупованих територіях", - написав він.

Слідство встановило, що незаконний видобуток веде судно-земснаряд з портом приписки у російському місті Туапсе, яке належить кампанії Trans Services Maritime.

"В традиціях РФ крадений пісок використовують для незаконного будівництва окупантського мосту в районі Керчі", - зазначив Луценко.

Водночас ця компанія веде свій бізнес іншими суднами, які регулярно заходять на територію України.

Відповідно, 10 квітня суд ухвалив рішення арештувати судно для відшкодування збитків у зазначеному кримінальному провадженні.

Українська правда
Теми: прокуратураКримРосіясуданексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
прокуратура
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: