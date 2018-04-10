Суд арештував судно компанії РФ, яка незаконно добуває пісок в Криму

Суд задовольнив клопотання прокуратури АРК та арештував судно російської компанії, яку підозрюють у незаконному видобутку піску в заповіднику окупованого Криму.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво за фактом здійснення незаконного видобутку піску в районі Каркінітської затоки Чорного моря (заповідник "Лебедині острови") на тимчасово окупованих територіях", - написав він.

Слідство встановило, що незаконний видобуток веде судно-земснаряд з портом приписки у російському місті Туапсе, яке належить кампанії Trans Services Maritime.

"В традиціях РФ крадений пісок використовують для незаконного будівництва окупантського мосту в районі Керчі", - зазначив Луценко.

Водночас ця компанія веде свій бізнес іншими суднами, які регулярно заходять на територію України.

Відповідно, 10 квітня суд ухвалив рішення арештувати судно для відшкодування збитків у зазначеному кримінальному провадженні.