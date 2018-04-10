Суд арестовал судно компании РФ, которая незаконно добывает песок в Крыму

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК и арестовал судно российской компании, которую подозревают в незаконной добыче песка в заповеднике оккупированного Крыма.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебедине острова") на временно оккупированных территориях", - написал он.

Следствие установило, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки в российском городе Туапсе, принадлежащем кампании Trans Services Maritime.

"В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи", - отметил Луценко.

В то же время эта компания ведет свой бизнес другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины.

Согласно этому, 10 апреля суд принял решение арестовать судно для возмещения убытков в указанном уголовном производстве.