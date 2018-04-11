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Доба в АТО: 64 обстріли, 5 постраждалих

Середа, 11 квітня 2018, 06:21
Доба в АТО: 64 обстріли, 5 постраждалих

За минулу добу, 10 квітня, бойовики  64 рази обстріляли позиції сил АТО  5 постраждалих.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку під вогонь із заборонених 120 мм мінометів потрапили наші укріплення поблизу Бердянського, Лебединського, Широкиного, Водяного, Пісків, Кам’янки, Авдіївки та Шахти "Бутівка", – йдеться у звіті.

Також поблизу Водяного, Пісків та Кам’янки бойовики вели вогонь з танків,  в районі Пісків, Талаківки, Лебединського та Шахти "Бутівка" – з мінометів калібру 82 мм.

Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосували по захисниках Лебединського, Авдіївки, Старогнатівки, Талаківки, Мар’їнки, Кам’янки, Гнутового, Красногорівки, Водяного, Шахти "Бутівка", Опитного, Новотроїцького та Павлополя.

Озброєння БМП – по оборонцях Пісків, Гнутового та Красногорівки,  поблизу Широкиного – протитанковий ракетний комплекс.

"На Луганському напрямку із 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів агресор обстрілював наші укріплення поблизу Новоолександрівки, а озброєння БМП – застосував в районі Луганського", – наголосили у штабі. 

Унаслідок ворожого вогню 4 українських воїнів зазнали поранення, 1 військовослужбовець отримав бойове травмування. 

Теми: АТО
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