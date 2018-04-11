Сутки в АТО: 64 обстрела, 5 пострадавших

За прошедшие сутки, 10 апреля, боевики 64 раза обстреляли позиции сил АТО - 5 пострадавших.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении под огонь из запрещенных 120 мм минометов попали наши укрепления возле Бердянского, Лебединского, Широкиного, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и Шахты "Бутовка", - говорится в отчете.

Также возле Водяного, Песков и Каменки боевики вели огонь из танков, в районе Песков, Талаковки, Лебединского и Шахты "Бутовка" - из минометов калибра 82 мм.

Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применили по защитниках Лебединского, Авдеевки, Старогнатовки, Талаковки, Марьинки, Каменки, Гнутового, Красногоровки, Водяного, Шахты "Бутовка", Опытного, Новотроицкого и Павлополя.

Вооружение БМП - по защитниках Песков, Гнутового и Красногоровки, возле Широкиного - противотанковый ракетный комплекс.

"На Луганском направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления неподалеку Новоалександровки, а вооружение БМП - применил в районе Луганского", - отметили в штабе.

В результате вражеского огня 4 украинских воинов получили ранения, 1 военнослужащий - боевое травмирование.