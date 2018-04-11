У РФ впав вертоліт, є загиблі

У російському Хабаровську розбився вертоліт МІ-8, усі, хто перебував на борту, загинули.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на ГУ МНС.

Інцидент стався о 4:30 за московським часом.

"На пустирі (антенне поле) здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Восток". За попередньою інформацією, на борту перебували шість осіб. Будівлі і споруди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

"У результаті НП загинуло всі шість осіб, які перебували на борту. На місці аварії виникла пожежа. Все, що точно можемо сказати - вертоліт розлетівся на частини", - сказав представник центру медицини катастроф.

В ГУ МНС додали - уламки вертольота розкидані в радіусі кілометра.

У СК РФ заявили, що вертоліт здійснював навчально-тренувальний політ, на борту знаходився тільки екіпаж.

На місці події працюють співробітники поліції, МНС і Слідчого комітету, обидва чорні ящики вертольота вже знайдені. У місті введено режим надзвичайної ситуації.

У мережі з'явилося відео з місця аварії, на якому видно дим.

За словами автора відео, вертоліт впав через те, що зачепився за вишку в тумані.

Очевидці стверджують, що чули вибух у районі падіння.

"Ми на початку почули гуркіт, потім пролунав звук, схожий на вибух. Ми вийшли на вулицю і побачили дим", - розповіли "РІА Новости" працівники цеху, розташованого неподалік.



