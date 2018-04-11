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В РФ упал вертолет, есть погибшие

Среда, 11 апреля 2018, 07:30
В РФ упал вертолет, есть погибшие

В российском Хабаровске разбился вертолет МИ-8, все находившиеся на борту погибли.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС.

Инцидент произошел в 4:30 по московскому времени.

"На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации, на борту находились шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", - говорится в сообщении.

"В результате ЧП погибли все шесть человек, находившихся на борту. На месте аварии возник пожар. Все, что точно можем сказать - вертолет разлетелся на части", - сказал представитель центра медицины катастроф.

В ГУ МЧС добавили - обломки вертолета разбросаны в радиусе километра.

 

В СК РФ заявили, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту находился только экипаж.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета, оба черных ящика вертолета уже найдены. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

В сети появилось видео с места аварии, на котором виден дым.

По словам автора видео, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане.

Очевидцы утверждают, что слышали взрыв в районе падения.

"Мы сначала услышали грохот, потом раздался звук, похожий на взрыв. Мы вышли на улицу и увидели дым", - рассказали "РИА Новости" работники цеха, расположенного неподалеку.

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Темы: Росcиячрезвычайное происшествие
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