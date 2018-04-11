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Бойовики обстріляли стару Авдіївку – люди сиділи в укритті до ранку

Середа, 11 квітня 2018, 08:31
Бойовики обстріляли стару Авдіївку – люди сиділи в укритті до ранку
npu.gov.ua

У ніч на 11 квітня бойовики обстріляли приватний сектор Авдіївки.

Про це повідомив керівник Донецької області Павло Жебрівський.

"Вночі проросійські наймити обстріляли приватний сектор так званої старої Авдіївки. Влучили у будинок та сарай на вулиці Лермонтова", – написав він у Facebook.

Голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін доповів, що обстріл розпочався вночі, люди встигли сховатися в укриття й просиділи там до ранку.

"На щастя, ніхто не постраждав. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції", – переповів Жебрівський.

Згодом поліція повідомила про два пошкоджених домоволодіння.

"Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався о 20 годині вечора та не вщухав до 5 години ранку. Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Лермонтова", – інформує поліція.

"Осколками артснарядів пошкоджені вікна, двері, паркани, дахи будинків, вибуховими хвилями вибиті вікна. На щастя, мешканці будинків не постраждали", – додає відомство.

 

Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції прибула в постраждалий район – обстежує територію, збирає інформацію про інші пошкодження та надає допомогу мирним мешканцям.

Даний факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

"Українська правда" у Threads

Теми: АвдіївкаДонбасДонецька областьАТО
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