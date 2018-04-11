Бойовики обстріляли стару Авдіївку – люди сиділи в укритті до ранку

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Середа, 11 квітня 2018, 08:31

У ніч на 11 квітня бойовики обстріляли приватний сектор Авдіївки.

Про це повідомив керівник Донецької області Павло Жебрівський.

"Вночі проросійські наймити обстріляли приватний сектор так званої старої Авдіївки. Влучили у будинок та сарай на вулиці Лермонтова", – написав він у Facebook.

Голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін доповів, що обстріл розпочався вночі, люди встигли сховатися в укриття й просиділи там до ранку.

"На щастя, ніхто не постраждав. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції", – переповів Жебрівський.

Теми: Донбас Донецька область АТО
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