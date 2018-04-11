Боевики обстреляли старую Авдеевку – люди сидели в укрытии до утра

В ночь на 11 апреля боевики обстреляли частный сектор Авдеевки.



Об этом сообщил руководитель Донецкой области Павел Жебривский.



"Ночью пророссийские наемники обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова", – написал он в Facebook.



Глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин доложил, что обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра.



"К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", – пересказал Жебривский.

Позже полиция сообщила о двух поврежденных домовладениях.



"Обстрел со стороны оккупированного Донецкая начался в 20 часов вечера и не утихал до 5 часов утра. В результате попадания снарядов пострадали домовладения, расположенные по улице Лермонтова", – информирует полиция.



"Осколками артснарядов повреждены окна, двери, заборы, крыши домов, взрывной волной выбиты окна. К счастью, жители дома не пострадали", – добавляет ведомство.

Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции прибыла в пострадавший район – обследует территорию, собирает информацию о других повреждения и оказывает помощь мирным жителям.



Данный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.