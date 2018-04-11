Боевики обстреляли старую Авдеевку – люди сидели в укрытии до утра

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Среда, 11 апреля 2018, 08:31

В ночь на 11 апреля боевики обстреляли частный сектор Авдеевки.

Об этом сообщил руководитель Донецкой области Павел Жебривский.

"Ночью пророссийские наемники обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова", – написал он в Facebook.

Глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин доложил, что обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра.

"К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", – пересказал Жебривский.

Темы: Донбасс Донецкая область АТО
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