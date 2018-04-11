Юлію Скрипаль перевезли до лікарні на військовій базі – ЗМІ

Британська влада перемістила доньку екс-шпигуна Сергія Скрипаля Юлію із госпіталя в Солсбері у лікарню на території військової бази.

Про це повідомило видання The Sun з посиланням на джерело.

"Вона перебуває на військовій базі задля її захисту та спостереженням за станом здоров'я", - повідомив співбесідник видання.

Газета зазначає, що у понеділок, коли її виписали з лікарні в Солсбері, Юлія Скрипаль була під озброєною охороною, щоб запобігти ще одній спробі вбивства.

Тим часом посольство Росії в Лондоні звинуватило британський уряд у "викраденні" російських громадян. Дипломати повідомили в соціальних мережах: "Таємне переселення пані та пана Скрипалів, позбавлених контакту зі своєю сім'єю, буде розглядатися як викрадення".

Юлію Скрипаль разом з батьком знайшли непритомними у британському містечку Солсбері 4 березня. Британія стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок", виготовленою в Росії.

Майже місяць Скрипалі перебували у критичному стані в госпіталі. Здоров’я Юлії покращилось швидше, незабаром з критичного стану вийшов Сергій Скрипаль.

"Європейская правда"