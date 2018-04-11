Юлію Скрипаль перевезли до лікарні на військовій базі – ЗМІ

1735 переглядів
Середа, 11 квітня 2018, 09:01

Британська влада перемістила доньку екс-шпигуна Сергія Скрипаля Юлію із госпіталя в Солсбері у лікарню на території військової бази.

Про це повідомило видання The Sun з посиланням на джерело.

"Вона перебуває на військовій базі задля її захисту та спостереженням за станом здоров'я", - повідомив співбесідник видання.

Газета зазначає, що у понеділок, коли її виписали з лікарні в Солсбері, Юлія Скрипаль була під озброєною охороною, щоб запобігти ще одній спробі вбивства.

Тим часом посольство Росії в Лондоні звинуватило британський уряд у "викраденні" російських громадян. Дипломати повідомили в соціальних мережах: "Таємне переселення пані та пана Скрипалів, позбавлених контакту зі своєю сім'єю, буде розглядатися як викрадення".

Юлію Скрипаль разом з батьком знайшли непритомними у британському містечку Солсбері 4 березня. Британія стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок", виготовленою в Росії.

Майже місяць Скрипалі перебували у критичному стані в госпіталі. Здоров’я Юлії покращилось швидше, незабаром з критичного стану вийшов Сергій Скрипаль.

"Європейская правда"

Теми: шпигунство Велика Британія
powered by lun.ua
По темі
Юлію Скрипаль виписують з лікарні – ЗМІ 10 квітня 2018, 10:05
ЗМІ: Скрипалям запропонують жити в США під новими іменами 8 квітня 2018, 06:50
"Новічок", яким отруїли Скрипалів, виготовили у Саратовській області – ЗМІ 6 квітня 2018, 08:17
Усі новини
Головні новини
Бойовики обстріляли стару Авдіївку – люди сиділи в укритті до ранку
У РФ впав вертоліт, є загиблі
Доба в АТО: 64 обстріли, 5 постраждалих
"Газпром" може зберегти транзит газу через Україну - Міллер
Усі новини
київ

На КПІ відкрилося кафе "Школа" з домашньою кухнею

здоров'я

Як вберегти зуби дітей