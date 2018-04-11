Юлию Скрипаль перевезли в больницу на военной базе - СМИ

Британские власти переместила дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию с госпиталя в Солсбери в больницу на территории военной базы.

Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на источник.

"Она находится на военной базе для ее защиты и наблюдения за состоянием здоровья", - сообщил собеседник издания.

Газета отмечает, что в понедельник, когда ее выписали из больницы в Солсбери, Юлия Скрипаль была под вооруженной охраной, чтобы предотвратить еще одну попытку убийства.

Между тем посольство России в Лондоне обвинило британское правительство в "похищении" российских граждан. Дипломаты сообщили в социальных сетях: "Тайное переселения госпожи и господина Скрипалей, лишенных контакта со своей семьей, будет считается похищением".

Напомним, Юлию Скрипаль вместе с отцом нашли без сознания в британском городке Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленным в России.

Почти месяц Скрипали находились в критическом состоянии в госпитале. Здоровье Юлии улучшилось быстрее, вскоре из критического состояния вышел и Сергей Скрипаль.

"Европейская правда"