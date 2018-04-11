Онлайн-казино від росіян: після 15 обшуків поліція закрила 8 сайтів

Кіберполіція припинила діяльність групи осіб, які організували в Україні проведення азартних ігор у віртуальному казино.

"Злочинна група складалася з 12 колишніх громадян Російської Федерації. Вони найняли близько 80 працівників для організації та проведення азартних ігор у мережі", – повідомляє департамент.

"Поліцейські ліквідували організовані зловмисниками вісім сайтів онлайн-казино. Проведено п’ятнадцять обшуків", – інформує Кіберполіція.

Працівники Кіберполіції, за процесуального керівництва прокуратури, задокументували діяльність людей, які організували "електронні казино" на 8 інтернет-майданчиках: http//eldoradoclub.com, http//vulkanclub.com, http//24vulkan.com, http//slotvulkanclub.com, http//estcasino.com, http//greencasino.com, http//anonymcasino.com, http//pharaonclub.com.

"Характерною ознакою веб-ресурсів зловмисників було те, що вони були орієнтовані на споживачів з країн СНД. При спробі зайти на веб-ресурс з ІP, розташованого в Україні, користувачу пропонувалося звернутись до служби підтримки сайту. Своєю чергою, служба підтримки пропонує використати спеціальні програми із заміни ІР-адреси, щоб забезпечити анонімний вхід та вільне відвідування їх ресурсів", – зазначає Кіберполіція.

"Водночас, схема введення-виведення грошей під час гри була побудована лише з використанням російських банківських установ та платіжних систем", – наголошують у відомстві.

Оперативники з кіберполіції встановили, що протягом 2010-2012 років група громадян Росії організувала на території РФ бізнес із надання гральних послуг в інтернеті. Пізніше вони втекли до України "у зв’язку з переслідуванням з боку правоохоронних органів РФ за організацію забороненого бізнесу".

"У 2013 році на території України вони організували аналогічний бізнес. Деякі з них пізніше оформили громадянство України. Законність отримання ними українського громадянства наразі перевіряють правоохоронці", – зазначає Кіберполіція.

Також поліцейські встановили місце розташування офісів зловмисників і провели обшуки в них.

Там працювало близько 80 найманих працівників, серед яких "IT-спеціалісти, розробники онлайн-ігор, веб-дизайнери, адміністратори гральних веб-ресурсів, спеціалісти цілодобової онлайн-підтримки, працівники call-центру, бухгалтерії, тощо".

Загалом працівники Кіберполіції провели 15 санкціонованих обшуків.

За їх результатами вилучено більше сотні одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, додаткові носії інформації, банківські картки, чекову книжку американського банку, російські паспорти учасників злочинної групи, службову та чорнову документацію.

Також вилучено зброю, набої до неї, наркотики та гроші в іноземній валюті.

Правоохоронці встановили всіх учасників групи. Це громадяни від 28 до 34 років.

Двом із них вже оголошено про підозру за фактом організації та проведення азартних ігор в мережі інтернет (онлайн казино) – ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України.

До Дарницького райсуду Києва направлено клопотання про обрання їм міри запобіжного заходу – застава в 1 мільйон гривень.

Слідство у справі триває.