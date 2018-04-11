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Онлайн-казино от россиян: после 15 обысков полиция закрыла 8 сайтов

Среда, 11 апреля 2018, 09:39

Киберполиции пресекла деятельность группы лиц, которые организовали в Украине проведение азартных игр в виртуальном казино.

"Преступная группа состояла из 12 бывших граждан Российской Федерации. Они наняли около 80 человек для организации и проведения азартных игр в сети", – сообщает департамент.

"Полицейские ликвидировали организованные злоумышленниками восемь сайтов онлайн-казино. Проведено пятнадцать обысков", – информирует Киберполиция.

Работники Киберполиции, при процессуальном руководстве прокуратуры, задокументировали деятельность людей, которые организовали "электронные казино" на 8 интернет-площадках: http//eldoradoclub.com, http//vulkanclub.com, http//24vulkan.com, http//slotvulkanclub.com, http//estcasino.com, http//greencasino.com, http//anonymcasino.com, http//pharaonclub.com.

"Характерной особенностью веб-ресурсов злоумышленников было то, что они были ориентированы на потребителей из стран СНГ. При попытке зайти на веб-ресурс с IP, расположенного в Украине, пользователю предлагалось обратиться в службу поддержки сайта. В свою очередь, служба поддержки предлагает использовать специальные программы по замене IP-адреса, чтобы обеспечить анонимный вход и свободное посещение их ресурсов", – отмечает Киберполиция.

 

"В то же время, схема ввода-вывода денег во время игры была построена только с использованием российских банковских учреждений и платежных систем", – отмечают в ведомстве.

Оперативники из Киберполиции установили, что в течение 2010-2012 годов группа граждан России организовала на территории РФ бизнес по предоставлению игровых услуг в интернете. Позже они сбежали в Украину "в связи с преследованием со стороны правоохранительных органов РФ за организацию запрещенного бизнеса".

"В 2013 году на территории Украины они организовали аналогичный бизнес. Некоторые из них позже оформили гражданство Украины. Законность получения ими украинского гражданства сейчас проверяют правоохранители", – отмечает Киберполиция.

 

Также полицейские установили местоположение офисов злоумышленников и провели обыски в них.

Там работало порядка 80 наемных работников, среди которых "IT-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, работники call-центра, бухгалтерии и т.д.".

В целом сотрудники Киберполиции провели 15 санкционированных обысков.

По их результатам изъято более сотни единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, дополнительные носители информации, банковские карточки, чековая книжка американского банка, российские паспорта участников преступной группы, служебная и черновая документации.

Также изъято оружие, боеприпасы, наркотики и деньги в иностранной валюте.

 

Правоохранители установили всех участников группы. Это граждане от 28 до 34 лет.

Двум из них уже объявлено о подозрении по факту организации и проведения азартных игр в сети интернет (онлайн казино) – ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.

В Дарницкий райсуд Киева направлено ходатайство об избрании им меры пресечения – залог в 1 миллион гривен.

Следствие по делу продолжается.

Темы: интернеткриминал
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