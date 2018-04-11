2,3 тисячі закарпатців проголосували на угорських виборах з України

Для голосування на 3-х угорських спецдільницях, які діяли в Україні 8 квітня, загалом зареєструвалося 2713 осіб, і явка на них у цей день склала 86%.

Про це повідомив генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайло 10 квітня, повідомляє Mukachevo.net.

За даними генконсула, на спецдільниці в Ужгороді зареєструвалося 573 особи, а в Берегові – 2077. Ще 63 особи зареєструвалися для голосування в посольстві Угорщини в Києві.

"Ми подали до Міністерства закордонних справ України заявку на отримання дозволу щодо проведення виборів на цих дільницях і отримали дозвіл на ці 3 дільниці. Виборці мали зареєструватися на виборчій дільниці, ця інформація була доступна на сайті національної виборчої комісії", – сказав Бугайло.

"До Києва подали заявку 63 особи. У генеральне консульство в Ужгороді 573 особи, у Берегові – 2077", – зазначив угорський генконсул.

"Якщо взяти у відсотковому відношенні, на всіх 3-х дільницях проголосували 86% тих, хто подав заявки (2333 особи – ред.). Частина виборців не змогла проголосувати з технічних причин. Як на мене, явка є дуже високою, як і загалом в Угорщині на цих виборах", – сказав він.

Це далеко не всі закарпатські угорці, які взяли участь у виборах в Угорщині, адже частина їх голосувала поштою, надсилаючи конверти із заповненими бюлетенями прямо в угорську ЦВК, а інша частина голосувала безпосередньо в Угорщині за місцем формальної прописки, яка значиться у їхньому угорському паспорті.

Це роз’яснили виданню в закарпатському осередку Комітету виборців України, де вивчали моделі голосування закарпатських угорців, які мають подвійне громадянство.

За приблизними підрахунками КВУ, загальна кількість закарпатських угорців, які могли проголосувати на цих виборах в Угорщині, сягає 30-40 тисяч осіб.

Саме такий електорат на Закарпатті вдалося залучити угорським партіям на останніх місцевих виборах на Закарпатті, аргументують у КВУ.

За інформацією угорського телеканалу HirTV, близького до партії Йоббік (Jobbik), а також телеканалу RTL, у день виборів в Угорщині було значно спрощено перетин кордону з Україною – і велика кількість закарпатських угорців їхали голосувати на дільницях в Угорщині.

Hir TV заявляв, що декілька сотень угорців Закарпаття в день виборів возили в Угорщину автобусами голосувати за провладного кандидата.

За попередньою інформацією, більшість закордонних угорців голосували за правлячу партію Fidesz, а ось угорські заробітчани – за опозиційну Jobbik, пише Mukachevo.net.

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За останніми офіційними даними, які оприлюднив Будапешт щодо своїх громадян в Україні, станом на липень 2015 року заявку на отримання угорського паспорту подало 124 тисяч українців, а станом на лютий 2015-го вже отримали угорський паспорт 94 000 українців.