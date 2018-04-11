На хабарі затримали заступника прокурора Вінницької області

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Середа, 11 квітня 2018, 11:03

Співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали на хабарі заступника керівника прокуратури Вінницької області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що посадовець вимагав шість тисяч доларів за вирішення питання стосовно закриття кримінального провадження щодо самовільного захоплення 50 гектарів земель сільськогосподарського призначення в одному із районів Вінниччини.

 
 
 

"Правоохоронці затримали фігуранта справи та двох посередників за місцями їх проживання після отримання всієї суми хабара", - йдеться у повідомленні.

 

Наразі триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Українська правда
Теми: СБУ НАБУ прокуратура Вінницька область хабар
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