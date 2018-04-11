На хабарі затримали заступника прокурора Вінницької області
Співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали на хабарі заступника керівника прокуратури Вінницької області.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зазначається, що посадовець вимагав шість тисяч доларів за вирішення питання стосовно закриття кримінального провадження щодо самовільного захоплення 50 гектарів земель сільськогосподарського призначення в одному із районів Вінниччини.
"Правоохоронці затримали фігуранта справи та двох посередників за місцями їх проживання після отримання всієї суми хабара", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).