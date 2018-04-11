Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На взятке задержали заместителя прокурора Винницкой области

Среда, 11 апреля 2018, 11:03
На взятке задержали заместителя прокурора Винницкой области

Сотрудники Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник требовал шесть тысяч долларов за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.

 
 
 

"Правоохранители задержали фигуранта дела и двух посредников по местам их проживания после получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

 

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Украинская правда
Темы: СБУНАБУпрокуратураВинницкая областьвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
СБУ
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
СБУ задержала "начфина" оккупантов Купянска
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: