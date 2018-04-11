На взятке задержали заместителя прокурора Винницкой области

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Среда, 11 апреля 2018, 11:03

Сотрудники Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник требовал шесть тысяч долларов за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.

 
 
 

"Правоохранители задержали фигуранта дела и двух посредников по местам их проживания после получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

 

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Украинская правда
Темы: СБУ НАБУ прокуратура Винницкая область взятка
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